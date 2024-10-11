أحدث قائمة أسعار لسيارات ميتسوبيشي الجديدة خلال أكتوبر

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كتب - محمد جمال:

كشفت شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي، عن أحدث قائمة أسعار لطرازاتها الجديدة بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

قدم الوكيل المحلي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه بينما تصل الفئة الثانية سعرها مليون 425 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها مليون 550 جنيه.

ميتسوبيشي أتراج

تقدم الفئة الوحيدة من ميتسوبيشي أتراج سيدان موديل 2024 الصغيرة بقيمة 765 ألف جنيه.

ميتسوبيشي ميراج

تقدم ميتسوبيشي ميراج هاتشباك الصغيرة موديل 2024 بفئة واحدة سعرها الرسمي 780 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر

تتوفر ميتسوبيشي إكسباندر MPV العائلية سباعية المقاعد موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من مليون 240 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 350 ألف جنيه للفئة الثانية.

ميتسوبيشي إكليبس

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس الخدمية 2024 بأربع فئات بسعر رسمي يبدا من مليون 600 ألف جنيه للفئة، والفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة من إكليبس تباع بأسعار رسمية مليون 700 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بسعر مليون 780 ألف جنيه.

يشار إلى أن جميع الفئات متاحة باللون الأحمر الماسي الجديد ريد دايموند بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه.