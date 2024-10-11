لمدة 20 يومًا.. 20 ألف جنيه كاش باك على نيسان صني الجديدة

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كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان مصر، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية بالسوق المصري، عن تقديم عرض بقيمة 20 ألف جنيه "كاش باك" وتخفيض 20% على أعمال الصيانات وقطع الغيار للمقبلين على شراء جميع طرازات نيسان المتاحة بالسوق المحلي لمدة 20 يومًا

جاء إعلان شركة نيسان مصر عبر منشور لها على صحفتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، ويأتي هذا العرض احتفالًا بمناسبة مرور 20 عامًا على تواجد نيسان موتور في مصر.

وتعد نيسان صني 2025 الجديدة السيدان العائلية أرخص سيارة للعلامة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري، إذا تبدأ أسعارها بعد التخفيض من 675.400 جنيه للفئة القياسية.

فيما تقدم الفئة الثانية 706.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي يبلغ 727 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 741 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لنيسان صني الجديدة بالسوق المصري:

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

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