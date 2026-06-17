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"بكلم نفسي".. بهاء سلطان يستعد لطرح أحدث أغانيه الدعائية لفيلم "إذما"

كتب : نوران أسامة

03:00 ص 17/06/2026

بهاء سلطان

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يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بكلم نفسي"، والتي تعد الأغنية الدعائية الثانية لفيلم "إذما"، والمقرر إطلاقها خلال الساعات المقبلة عبر المنصات الموسيقية.

وروج المنتج هاني محروس للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر صورة من كواليس تسجيل العمل، وعلق قائلا: "من تسجيل أغنية "بكلم نفسي" لأخويا وحبيبي وعشرة عمري النجم بهاء سلطان من فيلم "إذما" بطولة الفنان اللي بحبه أوي أحمد داود، مع حبيبي الغالي هاني أسامة، والملحن الجامد أحمد زعيم، والإدارة حبيبي الغالي ناصر بجاتو".

أغنية "سر وجعنا"

وكان صناع فيلم "إذما" طرحوا في وقت سابق الأغنية الدعائية الأولى للفيلم بعنوان "سر وجعنا"، وهى غناء كلا من الفنان نوردو والفنانة رحمة محسن.

الأغنية من كلمات أحمد أبو زهرة ومحمود فاروق، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع جلال حمداوي، ومن إنتاج شركة "كاسيت ميديا" للمنتج محمد حامد.

أبطال فيلم "إذما"

ويشارك في بطولة فيلم "إذما" كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، إلى جانب ظهور خاص للفنانة بسنت شوقي.

والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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بهاء سلطان فيلم إذما أحمد داود

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