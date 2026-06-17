يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 4 يوليو المقبل.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: "بهاء سلطان في أبوظبي، ليلة استثنائية بانتظاركم يوم 04 يوليو".

بهاء سلطان يستعد لطرح "بكلم نفسي"

وعلى جانب آخر، يواصل بهاء سلطان استعداداته لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بكلم نفسي"، والتي تعد الأغنية الدعائية الثانية لفيلم "إذما"، والمقرر إطلاقها خلال الساعات المقبلة عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

الأغنية من كلمات محمود فاروق، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إنتاج هاني أسامة.

تفاصيل أغنية "خليك جميل"

كما انتهى بهاء سلطان مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "خليك جميل"، والمقرر طرحها ضمن أحداث مسلسل "قلب شمس"، الذي يخوض من خلاله المخرج والمؤلف محمد سامي أولى تجاربه في التمثيل.

وكشف الشاعر حسام طنطاوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تفاصيل الأغنية قائلًا: "هي بعنوان (خليك جميل)، وتحمل دعوة للتفاؤل والمحبة والسلام، وتقدم شكلاً مختلفًا للمطرب بهاء سلطان، ولها معزة خاصة عندي، لأنني كتبتها أصلًا لنفسي حتى أتجاوز فترة صعبة جدًا مررت بها".



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