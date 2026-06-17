نرمين ماهر في الساحل الشمالي وإلهام شاهين في أستراليا..لقطات لنجوم الفن

شاركت الفنانة دنيا سامي جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت تفاعلا واسعا من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دنيا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أسود مزينا بالورود، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

وحظيت الصور بتفاعل كبير من المتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "مرات مصطفى غريب"، "قمراية"، "أجمل عيون في الكون"، "أجمل سمرا"، "عسولة"، و"ربنا يحفظك".

مشاركات دنيا سامي في دراما رمضان 2026

وشاركت دنيا سامي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "فن الحرب"، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ بدء عرضه، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب (توبة).

وشارك في بطولة العمل كل من يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إلى جانب دنيا سامي وعدد من الفنانين.

كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي "النص التاني"، إلى جانب أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، وعدد من النجوم.

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