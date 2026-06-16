علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تعادل منتخب مصر في افتتاحية المجموعة السابعة أمام بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الحمدلله على كل حال على التعادل بس كان ممكن الفوز، فيه فرصة كبيرة لصدارة المجموعة الأن".

وانتهت مباراة منتخب مصر بالتعادل الإيجابي أمام بلجيكا بهدف لهدف، ليحصد الفراعنة أول نقطة لهم في مشوارهم المونديالي هذا العام.

أحداث وأبطال مسلسل الأمير

في سياق آخر، قدم المستشار تركي آل الشيخ فكرة مسلسل "الأمير"، الذي يعد من أبرز وأضخم الأعمال الدرامية العربية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، ويأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه، بطولة العمل النجم أحمد عز، النجم بيدرو ألونسو إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والعالم.

المسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكنز، بطولة أحمد عز، وعدد كبير من النجوم، ومن إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد وmbc وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

أبطال فيلم "7Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.