واصل مسلسل "ورد على فل وياسمين"، من بطولة النجمة صبا مبارك والنجم أحمد عبدالوهاب، تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "شاهد".

وتربع المسلسل على صدارة قائمة "التريند"، محتلاً المركز الأول في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد" للأسبوع الثاني على التوالي، متفوقاً على المسلسل التركي "ورود وذنوب" من بطولة النجمين التركيين جيمري بايسال ومراد يلدريم.

نجوم مسلسل "ورد على فل وياسمين"



يواصل المسلسل التربع على صدارة القائمة بالتزامن مع الحالة الصحية الحرجة التي يعاني منها أحد أبطاله، وهو الفنان محمد مرزبان، إثر حادث السير المروع الذي تعرض له أثناء قيادته دراجته النارية على طريق الإسماعيلية.

ويُعرض المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عبر منصة "شاهد".



أبطال المسلسل

المسلسل بطولة: صبا مبارك، وليد فواز، أحمد عبد الوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، وياسر عزت. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، ومن إخراج محمود عبد التواب.

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