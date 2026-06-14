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واصل المطرب حودة بندق تصدره قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد يومين من طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "غبي".

وحققت أغنية "غبي" ما يزيد على 860 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لحودة بندق على موقع "يوتيوب"، واحتلت المركز الأول.

كواليس تقديم أغنية "غبي"

وتحدث الشاعر حسام سعيد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن كواليس التعاون مع حودة بندق في أغنية "غبي" التي كتب كلماتها.

وقال: "منذ فترة وفكرة التعاون بيني وبين حودة تشغلنا معاً، وبالفعل بدأنا العمل على أكثر من أغنية، وجاءت (غبي) لتكون البداية".

وتابع: "بدأت العمل على الأغنية، وكنت على تواصل مع شادي ديفيد، ونالت إعجاب حودة جداً، وتحمس لتصويرها وطرحها".

ورداً على سؤال عن مدى قلق حودة بندق من غرابة اسم الأغنية وطابعها الميال إلى الكلاسيكية، أجاب حسام سعيد: "بالعكس لم يفكر في ذلك إطلاقاً، ووجدها تناسب رغبته في دخول تجارب فنية مختلفة ومتنوعة، والحمد لله الأغنية ناجحة جداً، وهناك تفاعل كبير من الجمهور".

صناع أغنية "غبي"

أغنية "غبي" من كلمات حسام سعيد، وموسيقى أدهم الجزار وشادي ديفيد، وتولى إخراج الكليب المخرج شادي ديفيد.

أغنية "غبي"

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