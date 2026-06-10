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كاظم الساهر عن فيروز: "لم تعش الحياة التي تستحقها"

كتب : مصطفى حمزة

02:52 م 10/06/2026

كاظم الساهر

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أكد المطرب العراقي كاظم الساهر أنه شعر بالأذى النفسي عقب اللقاء الذي تم بينه وبين المطربة الكبيرة فيروز.

وتحدث كاظم عن تفاصيل اللقاء مع فيروز، خلال الحوار الذي أجراه مع الإعلامي أنس بوخش، في برنامج "ABtalks".

كاظم الساهر و"سجن" فيروز


وقال كاظم الساهر : "في بداياتي عندما قدمت أغانٍ منها (قولي أحبك)، كنت أطلب زيارة فيروز، وذهبت إليها وجلست معها وشفت حياتها، وجدت أن الفنان محبوس وفي سجن، ممكن يكون بيروح وبيجي، ولكنه يبقى بالنهاية مش واخد راحته".

وتابع: "خرجت من الجلسة متأذياً نفسياً، ومش عارف ليه مع أنها كانت تتحدث وتضحك، لكن شعرت إنها ما عاشت الحياة التي تستحقها".

شائعات طاردت فيروز


يذكر أن المطربة الكبيرة فيروز طاردتها مؤخراً شائعات عديدة، خاصة عقب وفاة أبنائها "هلي"، و المبدع الموسيقي زياد الرحباني.

وتردد معاناتها من الإفلاس، وانتقالها من الفيلا التي تقيم فيها إلى شقة متواضعة، بالإضافة إلى ما يثار عن تدهور حالتها الصحية، وصولاً إلى الإعلان عبر مواقع التواصل عن وفاتها، وهو ما نفاه في تصريح خاص لـ"مصراوي" نقيب الموسيقيين اللبناني الفنان فريد بوسعيد.

كاظم الساهر يتحدث عن لقاء فيروز


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