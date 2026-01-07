يسرا تهنئ فاروق حسني بعيد ميلاده: "علامة فارقة في تاريخ الفن"

حرصت النجمة يسرا على تهنئة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت يسرا صورة لـ فاروق حسني عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"ـ، وكتبت: "كل سنة وأنت علامة فارقة في الفن و الثقافة.. مش بس فنان كبير، لكن صاحب رؤية علمتنا إن الجمال موقف، وإن الثقافة مش رفاهية بل روح وطن".

وأضافت: "عيد ميلادك مش مجرد تاریخ ده احتفال بعطاء، وبأثر لسه مكمل فينا وفي اللي جاي. كل سنة وأنت إلهام وصوت راقي في زمن محتاج الرقي، كل سنة وانت تصديق عزيزو قريب أوي من قلبي يا معالي الوزير".

وتنتظر يسرا عرض فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

اقرأ أيضا..

"ربنا يملأ أيامكم سلام".. ليلى علوي تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قبل طرحها تفاصيل خامس أغاني ألبوم محمد منير