كتبت- منال الجيوشي

تحيي جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى رحيل الفنانة أسمهان، وذلك فى حفلة بقصر الأمير بشتاك فى السابعة من مساء يوم الأربعاء ١٦ يوليو الجاري، وحفلة أخرى بالمركز الثقافي الروسي في السابعة من مساء يوم الإثنين ٢١ يوليو الجاري .

وتقيم الجمعية حفلتها الأولى بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، فى بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، ويتغنى بالحفلة كوكبة من المطربين منهم مطربة الأوبرا الفنانة أسرار الجمال وأسمهان عادل وياسمين المنسي ووليد رشدي ومحمد وحيد وأسامة حسن، بمجموعة من أشهر أغاني أسمهان والموسيقار فريد الأطرش، بمصاحبة فرقة الفن الأصيل مع المايسترو جمال زكي وعازف الجيتار الفنان أحمد السيد، بحضور عدد من نجوم الفن منهم الفنان أحمد شاكر والفنان سيف عبد الرحمن والفنان قيس عبدالفتاح والفنانة آمال رمزي .

أما الاحتفال الثاني للجمعية فيقام بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالدقي، ويتضمن برنامج الحفلة بجانب الفقرات الغنائية، عرض فيلم تسجلي بعنوان "لحن لم يتم" يروي قصة حياة أسمهان من إخراج الفنان عادل السيد، كما يتم تكريم الفنانة القديرة مديحة حمدي التي قامت بدور أسمهان في مسلسل إذاعي بعنوان انتصار الشباب مع الفنان عمر الحريري، من إخراج محمد علوان، وكانت مقدمة المسلسل بصوت الموسيقار فريد الأطرش .

وكعادتهم دائما، يتوجه عدد من أعضاء جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش مع رئيس الجمعية، صباح غد الإثنين ١٤ يوليو، إلى ضريح الفنانة أسمهان بالبساتين لقراءة الفاتحة على روحها وروح الموسيقار فريد الأطرش، ووضع باقات من الزهور على الضريح .

يشار إلى أن جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، وبحضور الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا وكوكبة من نجوم الفن، قامت الجمعية فى الشهر الماضى بإزاحة الستار عن تمثال الفنانة أسمهان، بالإضافة إلى إزاحة الستار عن تمثال الموسيقار فريد الأطرش بعد ترميمه، وذلك بساحة أرض دار الأوبرا المصرية