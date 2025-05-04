أطفال أسوان في معرض "أولاد النيل" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة

كتبت- منى الموجي:

تستعد المصورة كوكلا رفعت لافتتاح معرضها للصور الفوتوغرافية "أولاد النيل" وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من أسبوع القاهرة للصورة والذي تنظمه فوتوبيا تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الثقافة.

ويقدم المعرض، الذي يقام في الفترة من 6-18 مايو بكايرو ديزاين ديستريكت (CDD) بالقاهرة الجديدة، توثيقا من خلال الصور الفوتوغرافية لتزلج الأطفال في أسوان على صفحة مياه النيل، ويعد امتدادا لمشروع كوكلا الفني والذي تقدم فيه تصويرا وثائقيا لعادات وتقاليد الشعوب، ورصدا لأنشطة البشر في مجتمعاتهم التقليدية.

وتقول كوكلا في بيان صحفي: "يهتم الإنسان منذ قديم الزمان بتوثيق اللحظات المميزة والفريدة في حياته وهو ما نراه على جدران المعابد وفي الوثائق القديمة في مصر والعالم؛ لذلك تعد الفعاليات المتخصصة في التصوير حدثا هاما لتشجيع الفنانين على التعبير عن رؤيتهم الفنية إلى جانب توثيقهم للأحداث التي تعكس هوية مجتمعاتهم".

وأضافت كوكلا: "أحرص في أعمالي على تقديم خصوصية الثقافة في المجتمعات، والتقاط التعبيرات التي تظهر على وجود البشر في المناسبات المختلفة، وهو ما أقدمه في معرض (أطفال النيل) والذي يضم صورا للأطفال من محافظة أسوان وهم يتزلجون على صفحة مياه النيل ويغنون بشكل ربما لا نراه في أي مكان في العالم، وهذه اللقطات اعتبرها فرصة في إثراء الحوار الثقافي، وخلق مساحة من العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعوب ليتعرف كل منهم على الآخر في لحظات مميزة".

وتقول مروة أبو ليلة، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة فوتوبيا: "نحرص في أسبوع القاهرة للصورة على تقديم الاتجاهات المختلفة في التصوير والتي كلها تصب في هدف واحد وهو توثيق اللحظات النادرة والصادقة والتي تساهم في فهم الأحداث والثقافات المختلفة، ومعرض أولاد النيل يقدم أحد المظاهر التي تبرز خصوصية أسوان الثقافية وقدرة الأطفال على التواصل وإظهار تميزهم للآخرين بشكل مبهج، مثل تلك اللحظات يلتقطها الفنان وتثير لديه الرغبة في أن تصل للعالم، وهو ما نحاول في أسبوع القاهرة للصورة أن نقدمه".

وتهتم كوكلا رفعت برواية القصص وتوثيق الثقافات من خلال التصوير الفوتوغرافي، وخلال مشوارها الفني التقطت بعدستها العديد من التجارب الاستثنائية والطقوس المختلفة في دول العالم، مثل: الهند وأندونيسيا، وهو ما جعلها تحصل على لقب "سفيرة الفنون في مصر" عام 2010 عن مشروعها الفني والوثائقي والذي قدمته عن طقوس حرق جثث الموتى في بالي، والذي عرض في السفارة الأندونيسية في القاهرة، كما صدر لها عام 2012 كتاب "رقصة الحياة" بتكليف من السفارة الملكية التايلاندية في القاهرة والذي يوثق من خلال الصورة رحلة مصورة شابة في تايلاند بهدف توثيق العلاقات الإنسانية بين الشعوب والتواصل الحضاري بين تايلاند ومنطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة تضم أكثر من 20 معرضا فرديا وجماعيا لمجموعة من المصورين المحليين والدوليين المحترفين، وذلك في 14 موقعا بمنطقة وسط البلد، كما يستضيف أسبوع القاهرة للصورة خلال فعالياته أكثر من 100 محاضرة وورشة عمل وعروض توضيحية مباشرة بمشاركة خبراء وفنانين عالميين بالتعاون مع عدد من السفارات، منها: الهولندية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والسويسرية والمركز الثقافي البريطاني والاتحاد الأوروبي.