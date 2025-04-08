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يسري نصر الله:” الرئيس الفرنسي بسيط ودمه خفيف”

11:00 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    منشور يسري نصر الله
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    نجوم الفن و السفير الفرنسي
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كتب-مصطفى حمزة:

كشف المخرج يسري نصر الله، تفاصيل لقائه أمس الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

المخرج يسري نصر الله، نشر صور من اللقاء، عبر صحته في موقع فيسبوك، وكتب،:"لبيت أمس دعوة السيد إريك شوفالييه (سفير فرنسا في مصر) لحضور عشاء في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAO، على شرف السيد إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا".

وتابع،:" الملفت والمؤثر للغاية هو تواضع السيد ماكرون ورغبته الصادقة في تعميق العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا.بصراحة كده.. الراجل بسيط ودمه خفيف جدا".

حفل العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهد حضور نخبة من نجوم الفن، منهم الفنان حسين فهمي، والفنانة هند صبري، و المخرج أمير رمسيس.

يسري نصر الله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعهد الفرنسي للآثار الشرقية
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