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وفاة شقيقة الفنانة منحة البطراوي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

كتب : مصطفى حمزة

05:32 م 14/06/2026

منحة البطراوي وشقيقتها

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أعلنت الفنانة منحة البطراوي عن وفاة شقيقتها "أسمهان" المترجمة السابقة بالمنظمة الدولية "اليونسكو"، اليوم الأحد.

وكشفت منحة عن الوفاة، في بيان لها نشرته المخرجة هالة القوصي، وجاء فيه: "فقدت ببالغ الحزن أختي الحبيبة أسمهان البطراوي المترجمة السابقة باليونسكو التي رحلت عنا في محل إقامتها بباريس بعد حياة حافلة بالعمل والبهجة والعطاء".

موعد ومكان عزاء شقيقة منحة البطراوي

وعن موعد العزاء، كتبت: "نرحب بأقارب أسمهان وأصدقائها لنتذكرها معاً بكل الود والمحبة في بيت الأسرة يوم الخميس 18 يونيو، في تمام الساعة السادسة مساءً، على العنوان التالي: 11 شارع قرة بن شريك، الطابق الثاني، شقة رقم 14، أمام مستشفى الرمد (من فوق نفق البحر الأعظم)".

أبرز أعمال منحة البطراوي

يذكر أن الفنانة منحة البطراوي شاركت في بطولة عدة أفلام بارزة مع نخبة من كبار المخرجين، منها: "سرقات صيفية"، و"مرسيدس"، و"احكي يا شهرزاد" للمخرج يسري نصر الله، و"إسكندرية كمان وكمان"، و"المهاجر" للمخرج يوسف شاهين، و"يوم حار جداً" للمخرج محمد خان، و"جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزي.

كما تعاونت منحة البطراوي مع المخرجة هالة القوصي في فيلمي "شرق 12" و"زهرة الصبار"، والذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي بدورته الرابعة عشرة.

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منحة البطراوي يوسف شاهين يسري نصر الله

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