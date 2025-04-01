راندا عبدالسلام تنشر صورًا جديدة مع السقا وزينة من كواليس مسلسل "العتاولة 2"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة راندا عبدالسلام متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من كواليس مشاركتها في مسلسل "العتاولة 2"، الذي عرض في رمضان 2025.

ونشرت راندا، صورها مع النجم أحمد السقا والفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل الحب والشكر، العتاولة 2".

العتاولة 2" ، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ، برئاسة المستشار تركي أل الشيخ، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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