هنا شيحة تهنئ جمهورها بـ عيد الفطر

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة هنا شيحة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وشاركت متابعيها بعدة إطلالات مختلفة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكتبت: "في هذه المناسبة المباركة، عيد الفطر المبارك، يغمر قلبي الفرح وأبعث إليكم بأطيب التمنيات".

وتابعت: "أسأل الله أن يحمل لكم هذا العيد سعادة لا تنتهي، وسلامًا، وكل اللحظات الجميلة التي يتوق إليها قلبكم، أتمنى أن يحيطكم بالحب والراحة والبركات العزيزة، عيد مبارك لكم ولأحبائكم، دائمًا".

يُذكر أن هنا شيحة تشارك في مسلسل "منتهى الصلاحية" بطولة ياسمين رئيس ومحمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

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