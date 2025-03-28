بالصور.. رشوان توفيق وفردوس عبدالحميد وعادل أديب في حفل إفطار محمد عشوب

كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

شهد حفل إفطار ماكيير نجوم الفن محمد عشوب، أحدث ظهور للفنان القدير رشوان توفيق.

وظهر في الصور بصحبة رشوان توفيق عدد من الفنانين من بينهم فردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، والمخرج عادل أديب.

يذكر أن، رشوان توفيق يشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب".

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، رشوان توفيق، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وكريم فهمي، ومحمود ياسين جونيور، وبسنت شوقي، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين، واخراج محمد الخبيري.