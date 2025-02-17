في ذكرى ميلادها.. ماذا قال ابن ليلى مراد عنها قبل وفاته؟

كتب- هاني صابر:

تحل اليوم الإثنين 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة ليلى مراد، وهي من مواليد 1918.

وبهذه المناسبة، قال الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب ابن ليلى مراد، عن والدته قبل وفاته في لقاء سابق ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "أمي اعتزلت الفن بعد ولادتي، وكان عندي نوع من الانبهار لما بشوفها على الشاشة، وأمي كانت بتترعب من المسرح".

وتابع: "والدتي كانت ست بسيطة جدا وأحلامها بسيطة.. ست قاعدة في البيت بتربي عيالها، وفي النهاية كانت عايزة عيلة وتخلف وزوج وإدتهم كل وقتها".

واستكمل: "مكنتش بحب أنور وجدي طليق والدتي بسبب غيرة طفل على والدته، وأنها اتعذبت معاه كتير".

وأضاف ابن ليلى مراد: "هي دايما كان عندها كلمة بتقولهالي (أنها صوت يتسمع ويتشاف).. والدتي كانت ست خجولة جدا".

وعن أقرب أصدقاء والدته الراحلة، أوضح: "مديحة يسري وزينب صدقي اللي كانت زي أمي التانية، ومجموعة كبيرة من الفنانين".

يذكر أن، ليلى مراد تعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني، وغنت بعدها في العديد من الحفلات، وتقدمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معهم على الغناء بشكل أسبوعي.

بجانب الغناء قدمت ليلى مراد 27 فيلمًا من أشهرها: (قلبي دليلي، عنبر، ليلى بنت الأغنياء، سيدة القطار، غزل البنات).

واعتزلت ليلى مراد، العمل الفني تمامًا في منتصف الخمسينات وهى في قمة مجدها الفني، ولم تتراجع عن قرارها رغم كل محاولات إثناءها عن هذا القرار، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر 1995 عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.

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