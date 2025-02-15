بعد تلقيها رسائل مساعدات.. بدرية طلبة: "معظم الناس سقف طموحها عالي"

كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة للجمهور بعد تلقيها رسائل عديدة في حاجة للمساعدة .

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها على "فيسبوك": "أنا ولله الحمد ربنا مراضيني، وعندي مكان خاص بيا للمساعدات وبساعد، لكن الرسايل اللي بتجيلي من فترة معظمها لناس سقف طموحهم عالي أوي، مثلا لتسديد مصروفات مدرسة انترناشيونال، ثمن بيت تشتريه عشان تعبت من العيشة مع أهل جوزها، واللي عايز عربية من المعرض كاش يشتغل عليها علشان مش حابب يشتغل على عربية حد، ومش بيحب التقسيط، واللي بتربي حيوانات وعايزاني أساعدها في علاجهم وأكلهم وشربهم، واللي سالفة 300 ألف جنيه من جارتها وخايفة جوزها يعرف، معلش أنا آخري المساعدات المتعارف عليها، لكن مساعدات من النوع ده "آسفة"

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كلامك على حق، ربنا يقدرك ويجعلك سبب في تفريج كرب المكروبين، للأسف فيه ناس تستحق المساعدات أكثر من الناس دي فعلا، ربنا يقدرك على فعل الخير، اللي مع ربنا مش بيروح أبدا"

جدير بالذكر أن بدرية طلبة تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل " وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين ، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري .