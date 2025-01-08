منى فاروق تدخل قوائم "إكس" بعد تأكيدها فسخ خطوبتها من لاعب كرة: "اكتشفت إنه بتاع نسوان"

قالوا إنه محمد رمضان.. من هو ناندو بوم صاحب فيديو السقوط من على المسرح؟

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة منى فاروق، قوائم تريند موقع "إكس"، للمرة الثانية بعد أيام من تداول مقطع فيديو، تتحدث فيه عن العلاقة بينها وبين لاعب كرة شهير.

الفنانة منى فاروق، كانت قد تصدرت قوائم مواقع التواصل موقع البحث "جوجل"، عقب حديثها في مقطع فيديو عن تفاصيل العلاقة بينها وبين لاعب لم تكشف هويته، أو النادي الذي ينتمي له، وقالت: "فيه مقطع مسرب لواحدة، ذكرت اسمي، بغض النظر إنها متعرفش عني حاجة، عشان هي ولية وأنا مش هتكلم عن الولايا، عشان أنا ضد إني أتكلم على ولية، فأكيد هو المريض النفسي اللي اتكلم عليا، وأكيد هو اللي فهمها إن أنا اللي بجري وراه وبحبه، مش مدياله بلوك ومدياله بالجزمة”.

وتابعت،: "بعد ما اتجوز جه طلب نتصاحب، فصديته، وكان بيطاردني حتى في الساحل الشمالي، وكان عاوز يتقرب من والدتي، ويبوس إيديها، علشان يقنعني بالزواج منه".

وأضافت،: “أنا مكنتش شايفاه، علشان عيل صغير وأصغر مني، ومش عاجبني"

وفي تعليقها على المقطع المسرب، قالت الفنانة منى فاروق، : "البت بقى وهي بيتحقق معاها، ولا في المكالمة اللي اتسربت لها قالت ده كان مصاحب منى، وحتى منى معجبتهوش، وكانوا مع بعض في رمضان، واستغفر اللّه العظيم يا رب، أهو ده بقى رمي مُحصنات وجهر بالمعصية".

واستكملت،: "ده اللي اسمه فسق وفجور، لعيب الكورة ده ما ينحسبش ليه، أنا رفضته لفارق السن بيننا، ولكن بسبب إصراره المستمر وافقت على إقامة فترة خطوبة، ولم يستمر الأمر طويلًا لأني اكتشفت عيوبً خطيرة في شخصيته، واكتشفت إنه بتاع نسوان، وقليل الأدب وبيشرب ومش ولابد، وساعتها سبته، حسبي اللّه ونعم الوكيل فيه، ولو شوفته في أي مكان هديله على وشه”.

الفنانة منى فاروق، انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "غموض"، من إنتاج الملحن وليد سامي، وبطولة ميدو عادل، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، وفاء عامر، نهال عنبر، إيساف، محمد ابو داود، ياسر علي ماهر، هاجر الشرنوبي، ندى بهجت، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، محمود فارس، دعاء رجب، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.