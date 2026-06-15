إعلان

منهم مي العيدان ومحمد مرزبان.. نجوم واجهوا أزمات صحية خلال الأيام الماضية

كتب : سهيلة أسامة

12:14 م 15/06/2026

محمد مرزبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واجه عدد من نجوم الفن أزمات صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقل بعضهم إلى العناية المركزة، وخضوع آخرين لعمليات جراحية عاجلة .

سامي عبدالحليم


طالبت الفنانة منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبدالحليم، الجمهور بالدعاء لزوجها بعد نقله إلى العناية المركزة للمرة الخامسة، إثر تعرضه لجلطة في المخ خلال شهر مارس الماضي.

مي العيدان


كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وشخص الأطباء حالتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وجفاف شديد بالجسم، بقائها تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام.

محمد مرزبان


تعرض الفنان محمد مرزبان، قبل أيام، لحادث سير أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بنزيف في المخ وكسر في قاع الجمجمة وتجمع دموي على الرئتين.

منى فاروق


كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية عاجلة لاستئصال المرارة، بعد معاناتها من حصوات أثرت على الكبد.

اقرأ أيضًا:
إلهام شاهين تعلق على مباراة مصر أمام بلجيكا قبل انطلاقها.. ماذا قالت؟

مي العيدان في المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة: "هبوط حاد وجفاف شديد"

محمد مرزبان مي العيدان منى فاروق

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير المالية يعلن إطلاق أول "موبايل أبلكيشن" لخدمات الضرائب العقارية
اقتصاد

وزير المالية يعلن إطلاق أول "موبايل أبلكيشن" لخدمات الضرائب العقارية
إلهام شاهين تعلق على مباراة مصر أمام بلجيكا قبل انطلاقها.. ماذا قالت؟
زووم

إلهام شاهين تعلق على مباراة مصر أمام بلجيكا قبل انطلاقها.. ماذا قالت؟

تفاصيل جلسة صلاح وحسام حسن مع لاعبي مصر قبل مواجهة بلجيكا
رياضة محلية

تفاصيل جلسة صلاح وحسام حسن مع لاعبي مصر قبل مواجهة بلجيكا

قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب
أخبار

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فقد 3% في يومين.. هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
هل تكون نهاية الحرب الإيرانية كلمة السر لارتفاع الذهب مجددًا؟ خبراء يوضحون
بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو اليوم.. هل هناك زيادة جديدة؟