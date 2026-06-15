واجه عدد من نجوم الفن أزمات صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقل بعضهم إلى العناية المركزة، وخضوع آخرين لعمليات جراحية عاجلة .

سامي عبدالحليم



طالبت الفنانة منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبدالحليم، الجمهور بالدعاء لزوجها بعد نقله إلى العناية المركزة للمرة الخامسة، إثر تعرضه لجلطة في المخ خلال شهر مارس الماضي.

مي العيدان



كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وشخص الأطباء حالتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وجفاف شديد بالجسم، بقائها تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام.

محمد مرزبان



تعرض الفنان محمد مرزبان، قبل أيام، لحادث سير أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بنزيف في المخ وكسر في قاع الجمجمة وتجمع دموي على الرئتين.

منى فاروق



كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية عاجلة لاستئصال المرارة، بعد معاناتها من حصوات أثرت على الكبد.

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