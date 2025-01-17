شيرين عبدالوهاب تروج لأغنيتها "ومازال ع البال"

كتب- مروان الطيب:

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأحدث أغانيها هذا العام بعنوان "ومازال ع البال"، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت شيرين ملصق دعائي خاص بالأغنية وكتبت: "ومازال ع البال، اسمعوها على تيليجرام دلوقتي، كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما".

شيرين عبدالوهاب، كانت قد طرحت مؤخرا أغاني ألبومها الجديد ومنها: بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت، والتي تعاونت خلالها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، تامر عاشور، أحمد زعيم، أحمد حسن راؤول.

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب طرح عدد من أغاني ألبومها الجديد وسط حذف شركة روتانا لهذه الأغاني نظرًا للنزاع القضائي بينهما مؤخرًا، وأعلنت شيرين بعدها عن طرح أغانيها عبر حساب بعنوان "البوتجاز" عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، عقب مواصلة حذف الأغاني وكان آخرها "قالك نسيني" بعد دقائق من طرحها.

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