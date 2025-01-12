في ذكرى وفاتها.. 20 صورة للفنانة الراحلة ليلى فوزي

كتبت- نوران أسامة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 يناير عام 2005، تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا في السينما المصرية.

بدأت ليلى فوزي مسيرتها الفنية في أربعينيات القرن الماضي، من خلال فيلم "على بابا والأربعين حرامي"، قدّمت فيه دور "مرجانة"، وهو الدور الذي أتاح لها الظهور الأول أمام الجمهور مع الراحلين علي الكسار وإسماعيل ياسين، كما لا ينسى جمهورها دورها في فيلم "الناصر صلاح الدين"، حيث جسدت شخصية "فيرجينيا جميلة الجميلات".

تزوجت ليلى فوزي ٣ مرات، كانت الزيجة الأولى من الفنان عزيز عثمان، ثم تزوجت من الفنان أنور وجدي، والزيجة الثالثة من الإذاعي جلال معوض، وظلت معه حتى وفاته ولم تتزوج مرة أخرى.

شاركت ليلى فوزي في العديد من الأعمال السينمائية المميزة التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية، من أبرزها: "علي بابا والأربعين حرامي"، "ليلى بنت الشاطئ"، "مصنع الزوجات"، "حكاية العمر كله"، و"الشيخ حسن".

كان آخر أفلام ليلى فوزي السينمائية فيلم "فارس ظهر الخيل" عام 2001، حيث جسدت دور "مارجريت زوجة الجنرال الإنجليزي"، الفيلم من إخراج عاطف سالم، وكان بمثابة الوداع الكبير لجمهورها في السينما.

تظل ليلى فوزي واحدة من أبرز نجوم السينما المصرية التي ساهمت في إثراء تاريخ الفن، وستبقى أعمالها خالدة في ذاكرة الأجيال.