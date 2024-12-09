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بعد أغنية رمضان المثيرة للجدل.. هل الرئيس السادات من مواليد برج الثور؟

02:51 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    الرئيس السادات
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    رمضان يقلد السادات
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    محمدرمضان
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كتب- مصطفى حمزة:

أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل عقب تقليده الرئيس الراحل محمد أنور السادات في كليب أحدث أغانيه "برج الثور".

محمد رمضان في بداية ظهوره بالكليب، قام بتقليد صوت وطريقة حديث الرئيس الراحل السادات، وهو يقول: "موااليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين".

والمفارقة هنا أن الرئيس الراحل ليس من مواليد برج الثور بل من مواليد 25 ديسمبر 1918، ويعد من أبرز المشاهير من مواليد برج الجدي.

محمد رمضان يقدم أغنية "برج الثور" بمشاركة الدي جي وكاتب الأغاني ومطرب الراب الإنجليزي A FRO B، إذ يقدما معا ريمكس بالعربي للأغنية الشهيرة "دروجبا - جوانا" التي تصدر بها مغني الراب الإنجليزي قوائم بيلبورد .

محمد رمضان الرئيس السادات مواليد برج الثور أغنية رمضان
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