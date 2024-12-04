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نفاذ تذاكر حفل مدحت صالح ومي فاروق "سواح"

03:47 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    الفنان مدحت صالح
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    عبد الحليم حافظ
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كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل تكريم العندليب الأسمر، المقام تحت عنوان "سواح"، عن بيع جميع تذاكر الحفل الذي يقدمه الفنان مدحت صالح والفنانة مي فاروق، بالمتحف المصري الكبير مساء غدا الخميس الموافق 5 ديسمبر.

الحفل الذي يقام برعاية وزارة الثقافة وشركة RMC العالمية، تراوحت أسعار تذاكره بين 2000، و3500، و 4500، و 6000 جنيه.

ويقدم الفنان مدحت صالح، فقرته الغنائية، بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فيما تقدم الفنانة مي فاروق، فقرتها بمشاركة فرقة بقيادة المايسترو تامر فيظي.

ويشهد الحفل تقديم باقة من أشهر أغاني العندليب، ومنها "أهواك" و"زي الهوا" و"جبار".

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عبد الحليم حافظ مي فاروق مدحت صالح حفل تكريم العندليب الأسمر
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