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طرح كليب "أنا وإنت" من فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" لكزبرة ونور النبوي

03:21 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

كزبرة

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كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، الأغنية الدعائية لفيلم الحريفة 2: الريمونتادا"، والتي جاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات وألحان تايسون، عمرو المشاكس، حازم اكس، ميكساج وماستر مروان بلو .

يذكر أن الفنان نور النبوي احتفل مساء الثلاثاء 3 ديسمبر بالعرض الخاص لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"، الذي أقيم في مول مصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، استعدادًا لبدء عرضه في السينمات اليوم الأربعاء.

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