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صبا مبارك تعلق لأول مرة على تشبيهها بـ إنجي المقدم في "وتر حساس"

03:26 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

صبا مبارك

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كتبت- سهيلة أسامة:

علقت الفنانة صبا مبارك على وجه الشبه بينهما وبين الفنانة إنجي المقدم، في مسلسل "وتر حساس".

وقالت صبا مبارك خلال لقائها في برنامج "سينماتك": "أنا وإنجي كان في شغل من الميكاب أرتيست شوية يقربنا في الشبه لبعض لأن المفروض إحنا قرايب، بس بنفس الوقت إيه المزعج إحنا طالعين حلوين، والموضوع مش بيزعجني بالعكس إنجي أختي".

وتشارك صبا مبارك في مسلسل "وتر حساس"، الذي تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو من نوعية المسلسلات الدرامية غير القصيرة. العمل من بطولة إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج .

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صبا مبارك إنجي المقدم مسلسل وتر حساس برنامج سينماتك
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