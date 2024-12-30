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موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عدوية

12:07 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية

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كتبت- منال الجيوشي
أعلن محمد عدوية، نجل المطرب الكبير أحمد عدوية، موعد ومكان جنازة والده

وكتب عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة"

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب

جنازة أحمد عدوية أحمد عدوية مسجد حسين صدقي المعادي
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