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مجدي الهواري يكشف عن البوستر التشويقي لـ "التوربيني" من مسلسل "القصة كاملة"

05:41 م الخميس 19 ديسمبر 2024

مجدي الهواري

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كتبت- نوران أسامة:

كشف المنتج والمخرج مجدي الهواري، عن البوستر التشويقي لـ سيناريو "التوربيني"، من مسلسل "القصة كاملة"

وشارك "الهواري"، البوستر عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ده البوستر التشويقي لقصة التوربيني، أي بوسترات تانية هي اجتهادات جميلة من الجمهور ومشكورين طبعاً".

احتفل صناع وفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" ببدء العملية الإنتاجية بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم 13 أكتوبر الماضي، وسط حضور عدد من الكتاب وهم السيناريست عمرو سمير عاطف، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين الذين سيشاركون في كتابتها

وكان المؤتمر بعنوان "القصة الكاملة" مستوحاة من قصص جرائم حقيقية، أغرب قصص البشر، وتم الإعلان عن الحلقات التي سيتم تحويلها لعمل درامي.

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المخرج مجدي الهواري البوستر التشويقي للتوربيني مسلسل القصة كاملة انستجرام مجدي الهواري
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