يارا تحيي حفلًا غنائيًا في دبي 21 ديسمبر

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد المطربة يارا لإحياء حفل غنائي يوم 21 ديسمبر الجاري في "فيستيفال سيتي مول" بمدينة دبي.

وروجت يارا للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخرًا أغنية "طالبك بالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

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