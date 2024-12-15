موعد ومكان عزاء الفنان نبيل الحلفاوي

كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن عمر يناهز ٧٧ عاما، وشيع جثمانه اليوم عقب صلاة العشاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وتتلقى أسرة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، العزاء، يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وأعلن نجلا الفنان نبيل الحلفاوي اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" وفاته بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية

الفنان الكبير قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: "رأفت الهجان، الطريق إلى إيلات، عفريت لكل مواطن، زيزينيا، العميل رقم ١٣، ونوس، القاهرة كابول، شبكة الموت" وغيرها من الأعمال

اقرأ أيضا

محمود سعد والبزاوي وعمرو يوسف.. 20 صورة من جنازة الراحل نبيل الحلفاوي

كنت قريبًا من الكل".. إبراهيم فايق ينعى الراحل نبيل الحلفاوي

بالصور.. أحمد السعدني في جنازة نبيل الحلفاوي