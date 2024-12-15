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بالصور.. أحمد السعدني في جنازة نبيل الحلفاوي

08:19 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احمد السعدني
  • عرض 5 صورة
    احمد السعدني في جنازة الحلفاوي
  • عرض 5 صورة
    احمد السعدني يصل جنازة نبيل الحلفاوى
  • عرض 5 صورة
    الفنان احمد السعدني في جنازة الفنان نبيل الحلفاوي
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- محمود عبدالناصر وهاني رجب:

حرص الفنان أحمد السعدني، على حضور جنازة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، والتي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة والتي تقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، أبرزهم: الفنان ياسر علي ماهر، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والإعلامي محمود سعد، الفنان أكرم حسني، الفنان عمرو يوسف، الفنان خالد كمال، الفنانة دنيا سمير غانم

وأعلن نجلا الفنان نبيل الحلفاوي اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" وفاته بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية

الفنان الكبير قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: "رأفت الهجان، الطريق إلى إيلات، عفريت لكل مواطن، زيزينيا، العميل رقم ١٣، ونوس، القاهرة كابول، شبكة الموت" وغيرها من الأعمال

أحمد السعدني نبيل الحلفاوي جنازة نبيل الحلفاوي
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