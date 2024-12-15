محمود سعد والبزاوي وعمرو يوسف.. 20 صورة من جنازة الراحل نبيل الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، على حضور جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والمشاركة في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، الذي أقيم مساء اليوم الأحد من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور الفنان أشرف زكي، الفنان محمود البزاوي، الفنان ياسر علي ماهر، الفنان أكرم حسني، الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان أحمد سلامة، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنان سامي مغاوري، الفنان أكرم الشرقاوي، الفنان صبري فواز، الفنان سامح الصريطي، الفنانة هناء الشوربجي، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان خالد كمال، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة مريم الخشت، الفنان حمزة العيلي.

وتوفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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