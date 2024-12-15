"كنت قريبًا من الكل".. إبراهيم فايق ينعى الراحل نبيل الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

حرص الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، على نعي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر فايق صورة أرشيفية للفنان الراحل نبيل الحلفاوي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: "الله يرحمك، يا أستاذ نبيل، كنت قريبًا من الكل، طيبًا ودودًا، أحببتك كفنان مصري مبدع ومحترم، وكنت متابعًا جيدًا لما تكتب على تويتر من أراء سلسة وسهلة، تناقشت في الكرة كما لم يتناقش أحد بمحبة وهدوء، رحمة الله عليك، هتوحشنا أوي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يغفر لك ويثبتك ويرزق محبيك الصبر".

وتشهد جنازة الراحل نبيل الحلفاوي، التي تقام مساء اليوم الأحد في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي وهم الفنان أشرف زكي، الفنان محمود البزاوي، الفنان ياسر علي ماهر، الفنان أكرم حسني، الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان أحمد سلامة، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان أحمد جمال سعيد، الفنان سامي مغاوري، الفنان أكرم الشرقاوي، الفنان صبري فواز، الفنان سامح الصريطي، الفنانة هناء الشوربجي، الفنان محمود عبد الغفار، الفنان خالد كمال، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة مريم الخشت، الفنان حمزة العيلي.

وتوفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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