مريم شريف ليست الأولى.. هؤلاء خطفوا الأضواء بالمهرجانات من أول فيلم

كتب-مصطفى حمزة:

في واحدة من مفاجآت السينما المصرية، حظت مريم شريف بطلة الفيلم المصري "سنو وايت" باهتمام واسع، مع ظهورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

مريم شريف، التي تصدرت قوائم تريند موقع البحث جوجل، عقب ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تخوض في "سنو وايت"، أول تجاربها في مجال التمثيل بعد ترشيح من المخرجة تغريد أبو الحسن.

وتعمل مريم، دكتورة صيدلة، وتقيم في ألمانيا، إذ درست في الجامعة الألمانية في برلين.

ويأتي فيلم "سنو وايت"، الذي تناول قصة إيمان فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية، ضمن سلسلة من الأفلام، راهن صناعها على شخصيات من خارج الوسط الفني، ومنحها البطولة، قبل أن يكون العمل نفسه من مفاجآت السينما المصرية في المهرجانات، .

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز هذه التجارب، وشخوصها الذين أصبحوا أبطالا على الشاشة.

راضي جمال

بطل فيلم "يوم الدين"، ولد في إحدى القرى التابعة لمحافظة المنيا، أصيب في سن المراهقة بمرض الجذام فأرسل إلى مستعمرة الجذام بأبو زعبل، وقضى بقية حياته مقيمًا في المستعمرة، حيث يدير متجرًا صغيرًا يبيع اﻷطعمة للمقيمين والعاملين في المستعمرة، واختاره المخرج أبو بكر شوقي في دور البطولة .

فيلم "يوم الدين"، دخل الفيلم سباق الفوز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان، بعد حصوله على جائزة فرانسوا شاليه كأفضل فيلم يعبر عن القيم الإنسانية، ونال أيضا جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل، كما فاز بجائزة الجونة لسينما من أجل الإنسانية.

دميانة نصار

من قرية البرشا، في محافظة المنيا، وهي أم لثلاثة أولاد، تحب التمثيل منذ صغرها، وانضمت إلى فرقة مسرحية بقريتها اسمها فرقة بانوراما وأدت بعض الأدوار المسرحية.

في أول ظهور فني لها، قامت ببطولة فيلم "ريش"، ونالت جائزة أحسن ممثلة في مهرجان قرطاج السينمائي بتونس.

فيلم "ريش" حصد عدة جوائز عالمية، منها جائزة أفضل موهبة في الشرق الأوسط التي منحتها مجلة "فارايتي العالمية" للمخرج عمر الزهيري، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك جائزة أفضل فيلم ضمن جوائز روبرتو روسيليني في مهرجان بينجياو السينمائي الدولي في الصين، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وكذلك جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية بالمهرجان العالمي.

فريق برشا

من ألمانيا، كانت بداية تجربة فريق مسرح بانوراما برشا، ويضم ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، وليديا هارون، ومؤسسة الفريق يوستينا سمير .

وظهر الفريق، في الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وحاز العمل على جائزة العين الذهبية، في مهرجان كان السينمائي الدولي كأفضل فيلم تسجيلي في دورته الـ77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري ينال هذا التقدير العالمي

دخل الربيع يضحك

الفيلم الحائز على 4 جوائز في الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كانت البطولة، فيه من نصيب مجموعة سيدات، يعد العمل التجربة التمثيلية الأولى، لكل واحدة، ومنهم الطبيبة ريم العقاد.

الفيلم بطولة سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر، ومن كتابة وإخراج نهى عادل، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف.

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