نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا في السادس من أكتوبر في هذا الموعد

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي كبير ضمن احتفالات رأس السنة، وذلك يوم الثلاثاء 31 ديسمبر في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.

وكانت آخر أغاني الفنانة نوال الزغبي بعنوان "من باريس" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة متخطية حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة خلال شهرين فقط.

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