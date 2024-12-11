"درجة الحرارة بتعدي 40".. رنا سماحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة رنا سماحة، تفاصيل الحالة الصحية، لنجلها، الذي يعاني من أزمة صحية.

الفنانة رنا سماحة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "خلوا بالكوا من ولادكوا الڤيروس المرة دي صعب، درجة حرارة بتعدي ل٤٠ لفترات طويلة رشح وكحة وبهدلة، ربنا يشفيك يا لوكي يا نور عيني ويحفظ ولادنا جميعاً".

وكانت الفنانة رنا سماحة، قد نشرت صورة نجلها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ، وكتبت: "ربنا يشفيك يا حياتي، الفيروس المرة دي صعب، خلوا بالكم من نفسكم ومن ولادكم، ربنا يحفظنا جميعا".

الفنانة رنا سماحة، رفضت التعليق حول صحة ما تردد عن انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، و عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت؛ "هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة والأخوة الصحفيين، أنتوا على راسي، بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق، وشكراً لاهتمامكم جميعًا"