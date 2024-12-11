لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"درجة الحرارة بتعدي 40".. رنا سماحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

12:32 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    نجل رنا سماحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة رنا سماحة، تفاصيل الحالة الصحية، لنجلها، الذي يعاني من أزمة صحية.

الفنانة رنا سماحة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "خلوا بالكوا من ولادكوا الڤيروس المرة دي صعب، درجة حرارة بتعدي ل٤٠ لفترات طويلة رشح وكحة وبهدلة، ربنا يشفيك يا لوكي يا نور عيني ويحفظ ولادنا جميعاً".

وكانت الفنانة رنا سماحة، قد نشرت صورة نجلها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ، وكتبت: "ربنا يشفيك يا حياتي، الفيروس المرة دي صعب، خلوا بالكم من نفسكم ومن ولادكم، ربنا يحفظنا جميعا".

الفنانة رنا سماحة، رفضت التعليق حول صحة ما تردد عن انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، و عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت؛ "هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أي تعليق للسادة والأخوة الصحفيين، أنتوا على راسي، بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق، وشكراً لاهتمامكم جميعًا"

رنا سماحة درجة الحرارة الفيروس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة