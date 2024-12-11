محمد ثروت لـ"مصراوي": استمتعت بالتمثيل باللغة العربية في "سكر" وماجدة زكي قلبها أبيض

كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان محمد ثروت عن سعادته بمشاركة الجزء الثاني من فيلم "سكر" ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي انطلقت فعاليات مساء يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر.

وقال ثروت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن العمل يخاطب الأطفال في كل أنحاء الوطن العربي باستخدام اللغة العربية، حتى يتعرفون عليها ويحبونها.

وأكد ثروت أنه أجرى الكثير من البروفات للتدريب على الحوار الذي يقوم بتأديته في صورة أغاني، متابعا "عملنا بروفات كتير على الاستعراضات، وكمان بروفات على الأغاني وفي تسجيلها كنا بنحاول نطلع أعلى جودة كل ده بيسهل التصوير".

وتابع "استمتعت بالتمثيل باللغة العربية جدا، وكنا حريصين على خروج كل شيء بصورة سليمة، لذلك كان يتم الاستعانة بمصحح لغة عربية".

وعبر ثروت عن سعادته بالتعاون مع النجمة ماجدة زكي، وحكى موقفا جمعهما في كواليس التصوير، إذ أقنعها بأن المخرج تامر مهدي سيحضر أسد حقيقي للاستوديو لتصوير أحد المشاهد، لإضفاء المصداقية على العمل "قلتلها جابوا أسد حقيقي عشان المصداقية وهي فنانة جميلة وقلبها أبيض فصدقت، كنت برعبها كل شوية وأقولها هنمثل رد الفعل وكل شوية أقول مين جاب الأسد دلوقتي فكانت بتخاف".

وعن تعاونه مع عدد كبير من الأطفال في الفيلم، علق "في سكر كنت عامل زي العيال الصغيرة الفيلم فيه أطفال كتير وأسعد أوقاتي لما بقعد ألعب مع الأولاد بيجدد شباب الواحد".

واختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الجزء الثاني من الفيلم الغنائي الموجه للعائلة "سُكّر" - من إنتاج "MBC STUDIOS" بالتعاون مع AROMA PRODUCTIONS - ليُعرض ضمن أفلام المهرجان لهذا العام.

يأتي الجزء الثاني حاملاً عنوان: "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى. شارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

تأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، ويشارك في البطولة: إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.