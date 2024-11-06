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بعد فوز "ترامب".. راغب علامة يوجه هذا السؤال

04:11 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

راغب علامة

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كتب-مصطفى حمزة:

طرح النجم اللبناني راغب علامة، سؤال هام عقب الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

النجم اللبناني، عبر صفحته في موقع "أكس"، طرح السؤال، وكتب: "فاز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، هل سينعكس هذا إيجاباً على الوضع في الشرق الأوسط ويتوقف شلال الدم الذي سيطر على بلادنا على أيام أوباما وبايدن؟ نتمنى ذلك، نريد رئيساً يفرض السلام على الجميع وخصوصاً أن الرئيس ترامب واضح وصريح ويقول علناً عما يدور في ذهنه"

المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أعلن رسميا عن حسمه سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد منافسة قوية مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

منشور راغب علامة

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راغب علامة ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية
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