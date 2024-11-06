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بهذه الكلمات.. نوال الكويتية تهنئ زوجها بعيد ميلاده

03:25 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

نوال الكويتية

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كتب- سهيلة أسامة:

هنأت المطربة نوال الكويتية زوجها الملحن مشعل العروج بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت متابعيها صورة تجمعهما من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وروحي وأبو حنينة، عسى الله يخليك لنا ذخر ويطول بعمرك ويعطيك كل ماتتمنى، وكل عام وأنت بخير وصحة وراحة بال".

يذكر أن الفنانة نوال الكويتية، شاركت بغناء تتر مسلسل صيد العقارب، بطولة النجمة غادة عبدالرازق والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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نوال الكويتية الكويت مشعل العروج
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