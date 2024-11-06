من "الكسور" إلى "القصور".. حواديت "الآلام" بمشوار محمد منير

كتب-مصراوي

عاد النجم الكبير محمد منير، مساء أمس الثلاثاء إلى منزله، بعد قضاء أسبوع في إحدى المستشفيات، وخضوعه لفحوصات طبية.

وتعد الوعكة الصحية التي عانى منها الكينج مؤخرا، واحدة من سلسلة متاعب واجهته في الفترة الأخيرة، وعلى مدار 17 عام تقريبا.

وفي التقرير التالي نرصد تفاصيل ما عاناه النجم الكبير، على مدار السنوات الماضية

جراحة الذراع

في عام 2007، أجرى محمد منير، جراحة ناجحة في ذراعه اليسري، وخضع خلال تواجده في ألمانيا، للعلاج الطبيعي لمدة 3 أسابيع.

جراحة الركبة

خضع لها محمد منير في 2017 بعد إصابته في الركبة خلال مشاركته في مهرجان "باما أوورد" للموسيقى

جراحة الحالب

في عام 2018 أجرى محمد منير، جراحة في الحالب، وعاد بعدها بأيام لمنزله.

جراحة الحوض

في نوفمبر 2019 رفض محمد منير الاعتذار عن إحياء حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية، رغم خضوعه قبلها بفترة بسيطة لجراحة بسبب معاناته من ألم في مفصل الحوض، وظهر للمرة الأولى جالسا على الكرسي بالحفل، وفي نفس التوقيت كانت شقيقته تخضع للعلاج في إحدى المستشفيات

ألم في المعدة

خضع الكينج لفحوصات طبية عام 2020 خلال تواجده في إحدى المستشفيات في 6 أكتوبر، بسبب شعوره بالهبوط، وألم في المعدة.

كسر بالذراع

في فبراير 2024، وقبل ساعات من مشاركته أول حفلات "ليالي مصرية سعودية" المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أصيب النجم محمد منير بكسر في ذراعه اليسرى، وأصر على حضور الحفل، وغنى "علموني عينيك" .

جراحة عاجلة

في 12 أغسطس 2024، خضع محمد منير لجراحة عاجلة تكميلية، أجراها الطبيب نور الدين عبد الرحيم

فحوص طبية

في سبتمبر 2024، عانى الكينج من الإرهاق، خلال مشاركته في تصوير كليب "الذوق العالي"، مع النجم تامر حسني، وبعد إجراء بعض الفحوصات في مصر بشأن معاناته من قصور بوظائف الكلى والكبد، اتجه أيضا إلى ألمانيا، للخضوع لكشف دوري يقوم سنويا "منير" بإجرائه هناك.