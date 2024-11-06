إعلان

بإطلالة جريئة.. رانيا منصور تنشر صورا من أحدث ظهور لها

03:11 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور بإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور في أحدث ظهور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعي حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جريئة ارتدت فستان مكشوف باللون الأخضر.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "حلوة بس الفستان جرئ شوية، منورة الدنيا، لذاذة، جمال ودلال".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

اقرأ أيضًا:

داوود حسين يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب حضوره افتتاح استديوهات "الحصن"

"Netflix" تكشف عن موعد بدء عرض مسلسل "موعد مع الماضي"

كريم محسن يكشف عن موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "وأنت غايب"

أول تعليق من أحمد سعد بعد إجرائه عملية جراحية في الفك (صور)

رانيا منصور إطلالة رانيا منصور الفنانة رانيا منصور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بهذه الكلمات.. نوال الكويتية تهنئ زوجها بعيد ميلاده

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)