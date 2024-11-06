بإطلالة جريئة.. رانيا منصور تنشر صورا من أحدث ظهور لها

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي يولد من جديد وأرى العودة قوية

أنغام تشارك جمهورها صورا من جلسة تصوير حفل مهرجان شتا في الكويت

فدوى عابد تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعي حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جريئة ارتدت فستان مكشوف باللون الأخضر.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "حلوة بس الفستان جرئ شوية، منورة الدنيا، لذاذة، جمال ودلال".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

اقرأ أيضًا:

داوود حسين يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب حضوره افتتاح استديوهات "الحصن"

"Netflix" تكشف عن موعد بدء عرض مسلسل "موعد مع الماضي"

كريم محسن يكشف عن موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "وأنت غايب"

أول تعليق من أحمد سعد بعد إجرائه عملية جراحية في الفك (صور)