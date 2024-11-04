قبل عرض "إش إش" في رمضان 2025.. تفاصيل 8 أعمال جمعت الثنائي مي عمر ومحمد سامي

كتب- مصطفى حمزة

تشهد دراما رمضان 2025، تواصل ثنائية الزوجين المخرج محمد سامي، والفنانة مي عمر، إذ يقدمها للمرة الثانية على التوالي كبطلة في مسلسل "إش إش"

مسلسل "إش إش" يعد التعاون الثاني على التوالي، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويتولى كتابة قصته المخرج محمد سامي، إلى جانب مشاركته في كتابة السيناريو والحوار مع السيناريست مهاب طارق، وذلك بعد تعاون الثلاثي، في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، في رمضان 2024

وعلى مستوى الإخراج يعد "إش إش" العمل التاسع، الذي يتولى إخراجه المخرج محمد سامي، وتقدمه زوجته الفنانة مي عمر، وهو الثالث على مستوى أدوار البطولة، بعد مسلسلات "نعمة الأفوكاتو"، و "لؤلؤ"، الذي عرض في عام 2020، وكانت قصته من تأليف "مي" نفسها

وتقوم الفنانة مي عمر، في العمل المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها بطولة المسلسل، ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد شرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي

وبدأت الفنانة مي عمر، في عام 2013، الظهور في أعمال من إخراج زوجها المخرج محمد سامي، من خلال مسلسل "حكاية حياة"، وقدمت به دوار الممرضة "ولاء"

وكان العمل الثاني هو مسلسل "كلام على ورق"، وقدمت شخصية "ليلى"، ثم أدت دور "شهد" في مسلسل "الأسطورة"، الذي تولى إخراجه محمد سامي، وعرض عام 2016

وكان التعاون الرابع من خلال فيلم "تصبح على خير"، في عام 2017، وجسدت الفنانة مي عمر، شخصيات "سجى"، و"ندى"، في الفيلم الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني، وتولى إخراجه محمد سامي

وفي عام 2019، كان اللقاء الخامس، عندما شاركت الفنانة مي عمر، في بطولة مسلسل "ولد الغلابة"، مع النجم أحمد السقا، وكان العمل من إخراج محمد سامي

وفي مسلسل "لؤلؤ" الذي سجل أولى بطولات الفنانة مي عمر، كان محمد سامي ، هو المخرج

وتم سابع لقاء بين الزوجين في مسلسل "نسل الأغراب"، إذ شاركت الفنانة مي عمر في العمل، مع أبطاله النجوم أحمد السقا، وأمير كرارة، وكان محمد سامي، هو المؤلف والمخرج

الفنانة مي عمر، والمخرج محمد سامي، تزوجا عام 2010، ولديهما ابنتان (تايا، وسيلين)

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