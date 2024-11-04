وفاة والد الفنان باهر النويهي

كتبت- منال الجيوشي

أعلن الفنان باهر النويهي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والده

وكتب باهر النويهي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبويا محمد سمير النويهي، أسألكم الدعاء بظهر الغيب، الصلاة الإثنين بعد صلاة الظهر بإذن الله، والدفن في مقابر القوات المسلحة"

يذكر أن آخر أعمال الفنان باهر النويهي المسلسل الكوميدي "رانيا وسكينة" الذي عرض عام ٢٠٢٢

ويستعد باهر النويهي للمشاركة في بطولة مسلسل "٦ شهور" بطولة النجم خالد النبوي