"أنا تخينة بسبب الدواء".. أسما شريف منير ترد على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أسما شريف منير عن أسباب تعرضها للتنمر بسبب إطلالتها التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت "أسما"، في حديثها ببرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام: "أنا اتعرضت للتنمر وأنا دلوقتي تخننة، أنا تخينة عشان باخد دواء عشان كان بيجيلي نوبات هلع وصرع، ومش قادرة انزل من البيت من كتر الخوف".

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نشرت الفنانة أسما شريف منير عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وظهرت أسما منير بإطلالة جريئة في حفل الافتتاح، وعلقت: "عارفة إني بنزل الصور متأخر، بس عادي يعني، صح ولا إيه".

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