تفاصيل الحالة الصحية لحميد الشاعري بعد خضوعه لجراحة في العين

كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الفنان حميد الشاعري، للراحة بمنزله، بعد خضوعه لجراحة في العين، الأيام الماضية

مصدر مقرب من الفنان حميد الشاعري، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الكابو بحمد الله بخير، وفوجئ بانتشار خبر خضوعه للجراحة، رغم أنه عاد إلى منزله في نفس اليوم، وتقريبا الجراحة لم تستغرق الساعتين"

وتابع: "حميد خضع لجراحة بسيطة، لتصحيح الإبصار في العين منذ أيام، وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي، والحمد لله"

الفنان حميد الشاعري، شارك في حفل كاسيت 90، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، وذلك مع نجوم التسعينات محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، وخالد عجاج

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