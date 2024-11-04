تبدأ من مصر.. تفاصيل جولة تووليت العالمية

كتب-مصطفى حمزة:

كشف مؤدي أغاني الراب تووليت، تفاصيل جولته العالمية، للترويج لألبومه "كوكتيل أغاني" الذي طرح في أغسطس الماضي.

مؤدي أغاني الراب تووليت، أعلن عن الجولة عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي، موضحا أن حفله يقام يوم 5 ديسمبر، في زد بارك بالشيخ زايد، وتتراوح أسعار تذاكر الدخول التي طرحت الموجه الأول منها للحجز الإليكتروني، بين 500 و700 جنيه

ويقدم مؤدي أغاني الراب توو ليت 15 حفل، في جولته التي تبدأ في 5 ديسمبر، وتنتهي في أبريل 2025، وذلك في دول عربية منها: السعودية والإمارات والأردن .

توو ليت، من المقرر أن يقدم حفلاته، في دول أوروبية عديدة، منها فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا وهولندا، قبل أن يتجه إلى كندا، ويختتم الجولة بتقديم 4 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ألبوم "كوكتيل أغاني"، الذي تضاعفت شهرة تووليت عقب طرحه في أغسطس الماضي، يضم 8 أغاني منها: بقيت وحيد، عينيكي لون السما بالليل، ولسه بريء، وماتيجي أعدي عليكي، وليه بنخبي ومش بنقول، وحبيبي ليه.

في فيديو كليب أغنية "حبيبي ليه"، وظهر تووليت في أغلب مشاهده على طريقة ظهور النجم عمرو دياب، في فيلم "آيس كريم في جليم".

وحقق كليب "حبيبي ليه"، 14 مليون مشاهدة، عبر قناة تووليت في موقع يوتيوب، بعد 3 شهور من عرضه، وتصدرت أغاني الألبوم، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

وعن النجاح الذي حققه ألبوم "كوكتيل أغاني"، وتحقيق أغانيه أرقام قياسية في نسب المشاهدة، بعد طرحها عبر موقع يوتيوب، تحدث توو ليت مع موقع GRAMMY AWARDS ، وقال: "الأمر محفز بشكل لا يصدق، أن أرى الموسيقى التي أنشأتها في غرفة نومي تتردد صداها لدى الناس في جميع أنحاء العالم".

تووليت الذي نشر رابط الحوار مع موقع الجوائز العالمية عبر صفحته في موقع "إنستجرام" وعلق: "الحمد لله"، بدأ ظهوره على الساحة في مارس 2024، وطرح ألبومه الأول، تحت عنوان "طيش شباب"

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