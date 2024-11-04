اليوم.. أبطال مسرحية "سحر الحياة" لمحاربات السرطان ضيوف برنامج "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

في فقرة خاصة ولأول مرة يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أبطال أول عرض مسرحي من مرضي السرطان في ظهور خاص ببرنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الاثنين على شاشة الحياة

الضيوف هم الدكتورة مها نور رئيس جمعية سحر الحياة لدعم أبطال السرطان، وصاحبة فكرة العرض وإحدى المشاركات فيه، الدكتورة نبيلة حسن مؤلفة ومخرجة العرض ومن بطلات العرض بسمة جبل وشيماء زينهم وصباح عيد ولمياء مصطفى والدكتورة هند طلعت

كما شارك في العرض مجموعة كبيرة من الفنانين المحترفين ليكونوا داعمين في هذه التجربة الفنية الأولى من نوعها، وخلال الحلقة يتم الكشف عن أسرار وكواليس كيف جاءت فكرة العرض المسرحي وكيف تم اختيار أبطال العمل من محاربات السرطان، وهم أصحاب قصص واقعية كلها إرادة وعزيمة وإصرار وإيمان وتحدي مع مرض السرطان، وما الهدف أن أبطال العرض كلهم من مرضى السرطان؟ وكيف ناقش العمل العديد من المشكلات التي تواجه مريض السرطان، وهل أبطال السرطان لهم تجارب فنية سابقة أم هذه هي أول مرة؟ وهل هناك جهات قدمت الدعم المالي أو المعنوي للعرض؟

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