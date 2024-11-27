محمد العدل لـ شقيق الراحل محمد رحيم: "أخوك ميستحقش منك كده"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب المخرج محمد العدل الشهير بـ "ماندو" عن استيائه، بعد التصريحات التي شنها طاهر رحيم.

وكتب "ماندو"، على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "يا أخ طاهر رحيم عيب عليك اللي بتعمله في سيرة أخوك، أنت إزاي كده".

وأضاف ماندو العدل: "أخوك ميستحقش كده أبدًا منك ولا من أي حد".

وأقيم عزاء الملحن محمد رحيم يوم الإثنين 25 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

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