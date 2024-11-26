"صعبت عليا نفسي".. فاروق فلوكس يكشف تفاصيل خلافه مع مها أحمد

كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان فاروق فلوكس، ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية الحياة، في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي.

وكشف فلوكس تفاصيل الخلاف بينه وبين الفنانة مها احمد، أثناء كواليس إحدى المسرحيات قائلًا: "كنا بنعمل رواية وكنت انا واقف بتكلم، وهي وافقة في البلكونة بتتكلم، الدور بتاعي اتفقت مع المخرج أزود جمل عشان مكنش مكتوب كفاية قولت كلام زيادة، وأنا قلت الكلام من هنا هي علقت على الكلام بإفيه".

وأضاف: "تاني يوم واحنا بنعمل بروفة جينا في الحتة دي، أنا مش عارف قولت ايه امبارح أنا بخترع كلام لسه بتكلم قالت ستوب، أنا في إيفيه أنا بقوله هنا، الصراحة صعب عليا نفسي جدا، قولت بقى بنت من بناتي تعمل كده، وأنا حساس أوي".

وتابع: "رحت لمدير الفرقة قولت له بعتذر عن دوري ومش عايز أعمله، أشرف زكي كلمني وقالي هتعمله قولتله أنا أتهنت، روحت البيت تعبت أوي، كلمت بنتي قولتلها وديني المستشفى الدكتور كشف عليا وعملي قسطرة".

ووجه فلوكس رسالة إلى مها أحمد قائلًا: "ربنا يوفقها ويعلي شغلها يارب، ويشفي لها ابنها".

كان آخر ظهور للفنان فاروق فلوكس في مسلسل "الأب الروحي" عام 2017، من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم وإيهاب فهمى ومحمد عز وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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